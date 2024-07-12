Bodrum İlçe Stadı, Süper Lig'de yeni sezona yetişecek mi? Resmi açıklama...

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Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Asbaşkan Selahattin Polat, "Çalışmamız UEFA’nın ve TFF’nin Süper Lig için belirlediği standartlara uygun şekilde devam ediyor. Stadımızın yüzde 75’i bitmiş durumda. İnşallah ligdeki ilk maçımız olan Gaziantep maçına stadımızı yetiştireceğiz. Bunun için tüm çalışmalarımız devam ediyor. Soyunma odaları, hakem odaları, basın tribünü ve protokol tribününde çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun yanı sıra aydınlatma çalışmalarımızın da yüzde 70’i tamamlandı" diye konuştu.

"MADDİ MANEVİ TÜM GÜCÜMÜZÜ KULLANDIK"

Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat şöyle devam etti:

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"Stat zeminimiz için aybaşında çalışma başlatıp, 1 hafta içerisinde gözden geçireceğiz. Fikret Öztürk başkanımızın öncülüğünde yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım stat çalışmalarımızı bitirmek için maddi, manevi tüm gücümüzü kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Bu çalışmalar döneminde bize destek olan Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Bodrum Kaymakamımıza ve Bodrum Belediye Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük destekçimiz olan Asi Tayfa’ya ve Bodrum halkına da sonsuz teşekkür ederiz. Her konuda herkes bizim yanımızda. Hep birlikte mücadele ediyoruz, en kısa zamanda stadımızı hazırlayıp ilk maçımızı burada oynayacağız. Oyuncularımız aybaşından beri kamptalar, durumları ve motivasyonları çok iyi. Önümüzdeki hafta oyuncularımızı ziyaret edeceğiz"