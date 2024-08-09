×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bodrum FK'nın stadyum ışıkları taraftarları heyecanlandırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum Fk#Süper Lig#Sporanasayfa
Bodrum FKnın stadyum ışıkları taraftarları heyecanlandırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 10:11

Bodrum Futbol Kulübü, tarihinde ilk kez Süper Lig’de boy gösterecek olmanın coşkusunu yaşıyor. Hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, stadyumun aydınlatma sistemi dün gece ilk kez test edildi. Bodrum’un dört bir yanından görülebilen ışıklar vatandaşları heyecanlandırdı.

Haberin Devamı

Bodrum Futbol Kulübü, sezonun ilk maçında Gaziantep FK’yı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, TFF ve UEFA kriterlerine uygun hale getirilmesi için stadyumda yoğun bir çalışma yürüttü.

Saha düzenlemeleri ve aydınlatma gibi önemli işler sadece iki ayda tamamlandı. Dün gece ilk kez test edilen stadyumun ışıkları Bodrum semalarını aydınlattı ve şehri bir anda heyecan sardı. O anlar drone ile kaydedildi ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bodrum FKnın stadyum ışıkları taraftarları heyecanlandırdı



Oyuncular saha için sabırsızlanıyor

Sezonun başlamasına sayılı günler kala, Bodrum FK oyuncuları son sağlık kontrollerinden geçti. Bu tarihi maçta oyuncular, Bodrum’un Süper Lig serüvenine galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum Fk#Süper Lig#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!