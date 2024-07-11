Bodrum FK'nın isim sponsoru belli oldu

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Bodrum FK Futbol A Takımı, 2024-2025 sezonu boyunca Trendyol Süper Lig müsabakalarında Sipay Bodrum Futbol Kulübü (Sipay Bodrum FK) ismiyle yer alacak.

Sipay CEO’su Semih Muşabak, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Futbolun büyüleyici dünyası, sadece bir spor değil, aynı zamanda toplulukları bir araya getiren, heyecan ve tutku yaratan bir güçtür. Sipay olarak, Bodrum FK ile isim sponsorluğu anlaşmamız sayesinde bu büyüleyici dünyanın bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem kulübe hem de Bodrum taraftarına katkı sağlama fırsatımız olduğu için çok heyecanlıyız. Bu iş birliğinin, hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum."

Sipay Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay ise şöyle konuştu:

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“Öncelikle kulübümüze ve futbola katkıları için Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye teşekkür ederiz. Üç yılda iki üst lig yukarı çıkmayı başarmış ve sürdürülebilir başarıya odaklı bir kulüp olarak Süper Lig’e Sipay ile merhaba demiş olduk. Bu anlaşma sadece kulübümüze değil, taraftarlarımıza ve Bodrum’a da katkı sağlayacak. Takımımıza özel cüzdan ve kart projelerini kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Ekiplerimiz birlikte çalışarak, Bodrum ekonomisine ve kulübümüze kazanımlar yaratacak projeler geliştirmeyi hedefliyor.