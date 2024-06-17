Bodrum FK'dan transfer hamlesi! Genç oyunculara kanca attılar...

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İlk takviyesini Bursaspor’dan 18 yaşındaki ön libero Yusuf Sertkaya’yı renklerine bağlayarak yapan Bodrum FK, Altay’dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Bodrum temsilcisinin şimdi de Abdurrahman Üresin’in işini bitirmek istediği bildirildi.

Bodrum FK’nın genç savunmacıyı transfer ettikten sonra tecrübe kazanması için kiralık olarak göndermeyi planladığı bildirildi.

Abdurrahman geçen sezon 3’üncü Lig’de 28 maçta 1 gol attı.

KARŞIYAKALI FERDİ DE LİSTEDE

Bodrum FK, son olarak 21 yaşındaki Ferdi Burgaz’a kanca attı.

Karşıyaka’da geçen sezon ligin genç futbolcu statüsüyle bulduğu şansı iyi değerlendiren sol bek, 25 lig maçında görev yaparken, daha önce Süper Lig ve 1’inci Lig kulüplerinin radarına girdi.

Bu sezon da as kadroda oynatmayı planladığı Ferdi’yi satma düşüncesi olmayan Karşıyaka’nın ancak çok iyi bir teklif gelmesi ve sonraki transferinden pay karşılığında teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.