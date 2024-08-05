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Bodrum FK’da transfer çalışmaları! Rumen forvetle prensipte anlaşıldı...

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#Transfer#Bodrum FK#Süper Lig
Bodrum FK’da transfer çalışmaları Rumen forvetle prensipte anlaşıldı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 12:45

Süper Lig’e çıktıktan sonra ağır adımlar attığı transferde son dönemde üst üste takviyeler yapmaya başlayan Bodrum FK'nın, birçok isimle temas hâlinde olduğu belirtildi.

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Son olarak Sırbistan Süper Ligi takımı Mladost’un 20 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Gabriel Obekpa ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Bodrum ekibi listesindeki futbolcularla imza aşamasında.

Danimarka 2’nci Ligi’nde HB Köge forması giyen 19 yaşındaki Türk kökenli kaleci Berkant Bayrak ve İtalya’da Genoa forması giyen 28 yaşındaki Rumen forvet oyuncusu George Puscas ile prensipte anlaşan yeşil-beyazlıların Nantes forması giyen 27 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı Fransız orta saha Samuel Moutoussamy ile ilgilendiği iddia edildi.

Bodrum’da 1.5 sezondur forma giyen Endonezyalı 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ronaldo Kwateh’in ise Tayland ekibi Muangthong United’a transfer olacağı belirtildi.

Bodrum FK, 12 Ağustos Pazartesi günü Gaziantep FK’yı ağırlayarak başlayacağı Süper Lig maratonu öncesi transferde Fredy Riberio, Zdravko Dimitrov, Christophe Herelle, Yusuf Sertkaya, Enes Öğrüce, Seçkin Batuhan Fırıncı, Murat Sipahioğlu’nu da almıştı.

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#Transfer#Bodrum FK#Süper Lig

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