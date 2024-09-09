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Bodrum FK'da Omar Imeri yolcu

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#Süper Lig#Bodrum FK#Omar Imeri
Bodrum FKda Omar Imeri yolcu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2024 11:59

Süper Lig’de ilk 4 maçında 3 yenilgi ve 1 mağlubiyet alarak 3 puanla milli araya giren Bodrum Futbol Kulübü’nde kanat oyuncusu Omar Imeri’nin takımdan ayrılacağı iddia edildi.

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Bu sezon Süper Lig’de henüz forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Omar Imeri'nin TFF 2’nci Lig Beyaz Grup takımlarından Batman Petrolspor’la görüştüğü öğrenildi.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te doğan ve aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan Imeri’nin alt liglerde oynamasına engel bulunmadığı bildirildi.

Kuzey Makedonya temsilcisi Shkupi’de futbol yaşamına başlayan Omar Imeri, Shkendija 79 ekibinde oynadıktan sonra 2020-2021 sezonunda Antalyaspor’a geldi. Bir sezon sonra Bodrum Futbol Kulübü’ne transfer olan oyuncu, geçen sene 19 maça çıktı ve yeşil-beyazlılarla Play-Off’lardan Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadı. Imeri,

Bodrum FK’da 19 lig müsabakasında 501 dakika süre aldı.

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#Süper Lig#Bodrum FK#Omar Imeri

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