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Bodrum FK, Zymer Bytyqi ile ilgileniyor

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#Transfer#Bodrum FK#Zymer Bytyqi
Bodrum FK, Zymer Bytyqi ile ilgileniyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 11:52

Süper Lig’de 2’nci hafta müsabakasında pazartesi akşamı deplasmanda Eyüpspor’la karşı karşıya gelecek Bodrum FK bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Yeşil-beyazlılar son olarak İtalya’nın Genoa takımından Rumen golcü George Puşcaş’ı kadrosuna dahil ederken, Kosovalı kanat oyuncusu Zymer Bytyqi’yi de listesine ekledi.

İleri uç hattını güçlendirmek için mesai harcayan Ege ekibinin şu an bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü, önümüzdeki hafta transferin resmiyet kazanacağı bildirildi.

Türkiye’de Konyaspor ve Antalyaspor’da da forma giyen deneyimli golcü, kariyerinde Sandnes Ulf, Salzburg, Viking ve Olympiakos’ta da görev yaptı. Kosovalı futbolcu, Süper Lig’de 104 karşılaşmaya çıkıp 11 kez ağları sarstı.

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#Transfer#Bodrum FK#Zymer Bytyqi

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