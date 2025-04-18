Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Galatasaray mağlubiyeti sonrası itiraf etti: 'Planımız buydu!'

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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Bodrum FK'da teknik direktör Jose Morais, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Jose Morais'in açıklamaları;

"PLANIMIZ BUYDU"

"Öncelikle takımımın iyi bir karakter gösterdiğini söyleyebilirim. Zor olacağını biliyorduk. Oyuncularım sahaya bir karakter koydu. Maçın başında baskı ve yoğunluk vardı. Galatasaray, kaliteli bir takım. Oyunu ilk 20 dakika tuttuk diyebilirim. Planımız buydu ve geçişler bulmaktı. Bu dakikaya kadar Galatasaray'ın ataklarını kontrol edebildik. Galatasaray'ın iyi olduğu yönlerden biri olan duran topta biraz daha dikkatli olabilirdik. Duran toptan golü yedik."

"İYİ BİR EFOR SARF ETTİK AMA..."

"1-0'dan sonra da devam ettik. Oyuncularım karakter göstermeye devam etti. Fantastik bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Devam etmeye çalıştık. Takımımı sürekli zorlamaya devam etti. Devre arasına 1-0 ile gittik. İkinci yarıda taktik değiştirdik. Takımım aramaya devam etti beraberlik golünü ama çok fazla şans yaratamadık. İyi bir efor sarf ettik ama çok fazla fırsat bulamadık. Maçın sonunda duran toptan yine gol yedik ve bu sonuç ortaya çıktı diyebilirim."

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