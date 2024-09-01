Bodrum FK, Seferi'yi kadrosuna kattı

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Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden Bodrum FK transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip Arnavutluk Milli Takımı'nın oyuncusu Ukrayna Premier Lig takımlarından Vorskla Poltava'da forma giyen hücum oyuncusu Taulant Seferi’yi kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip yıldız oyuncu Seferi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan, Seferi geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Baniyas forması ile çıktığı 25 maçta 11 gol attı, 5 gole katkı sağladı, 2 bin 99 dakika süre aldı.