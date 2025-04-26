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Bodrum FK - Samsunspor maçında ortalık karıştı! Hakem Yasin Kol'a tepki...

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#Bodrum#Samsunspor#Süper Lig
Bodrum FK - Samsunspor maçında ortalık karıştı Hakem Yasin Kola tepki...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 21:47

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Bodrum FK-Samsunspor maçının son dakikalarında olaylar çıkarken, ev sahibi ekibin yöneticisi Caner Tuna ile bazı taraftarlar sahaya girdi.

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bodrum FK, sahasında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında hakem Yasin Kol'un kararları Bodrum FK tribünlerinden büyük tepkiyle karşılandı.

Bodrum FK yöneticisi Caner Tuna ile birkaç taraftar sahaya girerek hakeme tepki gösterdi.

Polis ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sahadan çıkarılan Tuna’nın ardından maç bitiminde diğer yöneticiler de sahaya inerek hakemlere itiraz etti.

Hakemler, yoğun güvenlik önlemleri ve polis barikatı eşliğinde sahayı terk ederken, tribündeki taraftarlar da uzun süre hakemi yuhaladı.

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#Bodrum#Samsunspor#Süper Lig

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