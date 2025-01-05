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BODRUM FK KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN KANALI🔴|| Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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#Bodrum FK#Kayserispor#Maç
BODRUM FK KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN KANALI🔴|| Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 10:28

Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 18. hafta maçları kapsamında bugün Bodrum FK. sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Maç öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim Bodrum FK Kayserispor maçı canlı yayın kanalı ve saati ile takımların muhtemel 11'leri belli oldu. Merak edenler için mücadeleyle ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodrum FK Kayserispor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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Süper Lig 18. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak üç maçın ardından sona erecek. Bu üç karşılaşmadan biri ise Bodrum FK Kayserispor arasında gerçekleşecek. Mücadele öncesi iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve yayıncı kuruluşunu merak edip araştırıyor. Maçla ilgili en çok sorgulananlar arasında ise "Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte takımların muhtemel 11'leri dahil maçla ilgili tüm merak edilenler...

 

BODRUM FK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Kayserispor mücadelesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi.

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Kartal, Cardoso, Boa Morte, Mane, Bahoken.

 

 

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#Bodrum FK#Kayserispor#Maç

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