BODRUM FK KAYSERİSPOR MAÇI CANLI YAYIN KANALI🔴|| Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu!

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Süper Lig 18. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak üç maçın ardından sona erecek. Bu üç karşılaşmadan biri ise Bodrum FK Kayserispor arasında gerçekleşecek. Mücadele öncesi iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve yayıncı kuruluşunu merak edip araştırıyor. Maçla ilgili en çok sorgulananlar arasında ise "Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Bodrum FK Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte takımların muhtemel 11'leri dahil maçla ilgili tüm merak edilenler...

BODRUM FK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Kayserispor mücadelesi saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi.



Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Karimi, Kartal, Cardoso, Boa Morte, Mane, Bahoken.