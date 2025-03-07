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Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 27. hafta açılış maçı!

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Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 27. hafta açılış maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 09:44

Süper Lig’de 27. hafta maçları bugün başlıyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Bodrum FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bodrumspor – Kasımpaşa maçı yayın saati ve kanalı da sporseverler tarafından araştırılıyor. Bodrum FK 24 puan ile düşme hattı sınırında yer alırken Kasımpaşa kulübü ise 32 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki, Bodrumspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Süper Lig’de bu akşam Bodrum FK – Kasımpaşa maçı ile haftanın açılışı yapılacak. Düşme sınırında bulunan Bodrumspor Kasımpaşa karşısında evinde puan kazanmak için mücadele edecek. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı da sporseverlerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Bodrum FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BODRUM FK - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 27. Haftanın açılış karşılaşmasında Bodrum FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Saat 20.30’da başlayacak karşılaşma Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak. Hakem Mehmet Türkmen’in yöneteceği maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı karşılaşmaların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 13'ünden mağlubiyetle ayrılan Sipay Bodrum FK, 24 puanla sıralamada 15. basamakta yer alıyor.

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Geride kalan 25 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan konuk ekip Kasımpaşa ise 32 puanla haftaya 11. sırada girdi.  

Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve gelmesinin ardından toparlanan ve ligdeki son 4 maçında 8 puan toplayan Sipay Bodrum FK, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

 

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#Bodrum FK - Kasımpaşa#Bodrumspor Kasımpaşa Maçı#Süper Lig 27. Hafta

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