Bodrum FK, İsmet Taşdemir'le yol ayrımında! Volkan Demirel iddiası...

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Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Bodrum Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmet Taşdemir'le yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Yeşil-beyazlı yönetimin üst üste alınan yenilgilerden dolayı tecrübeli teknik adamla görüşme yapacağı ve Taşdemir'le vedalaşabileceği kaydedildi.

Bodrum FK'da 4'üncü sezonunu geride bırakan İsmet Taşdemir, takımı 2'nci Lig'den Süper Lig'e taşıdı. Önce 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Taşdemir, kulüp tarihine geçti.

Geçen sezon da 1'inci Lig Play-Off finalinde mutlu sona ulaşan Taşdemir'in takımı tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. İsmet Taşdemir'le tarihi başarılar yakalayan Bodrum FK'da taraftarlar ise 50 yaşındaki çalıştırıcının ayrılma ihtimali üzerine yönetime tepki gösterdi.

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Yeşil-beyazlı renklere gönül verenler İsmet Taşdemir'e sosyal medya üzerinden büyük destek verdi. Taşdemir'le kesinlikle yola devam edilmesi görüşünde birleşen taraftarlar, aksi bir karar alınmaması gerektiğini savundu.

VOLKAN DEMİREL İDDİASI

İddialara göre Bodrum FK'nın İsmet Taşdemir'le vedalaşması halinde Volkan Demirel'le masaya oturacağı da ifade edildi.