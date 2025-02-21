Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! İşte Bodrum FK Hatayspor maçı saati ve canlı yayın kanalı

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Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu akşam oynanacak maç öncesinde iki takımın taraftarları ve sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar karşılaşma öncesinde netleşti. Peki, Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

BODRUM FK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadı'nda saat 20.00'de Hakem Ali Şansalan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşma beIN SPORTS-2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Okita, Puşcaş, Seferi

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Atakaş Hatayspor: Bekaj, Görkem, Calvo, Cengiz, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Fernandes, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar

Hatayspor ligde 13 puanla 18, Bodrum FK ise 20 puanla 19. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.