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Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler belli oldu! İşte Bodrum FK Hatayspor maçı saati ve canlı yayın kanalı

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#Süper Lig#Maç Saati#Canlı Yayın Kanalı
Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Muhtemel 11ler belli oldu İşte Bodrum FK Hatayspor maçı saati ve canlı yayın kanalı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 11:29

Süper Lig 25. Hafta heyecanı bu akşam oynanacak Bodrum FK Hatayspor ve Eyüpspor Beşiktaş maçları ile başlıyor. Ligde 25. haftaya 20 puanla 17. sıradan başlayan Bodrumspor 13 puanla ligin 18. sırasında yer alan Hatayspor'u bu akşam sahasında konuk edecek. Karşılaşma öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken başta iki takım taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın saatini ve canlı yayın kanal bilgisini merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki muhtemel 11'ler dahil tüm ayrıntılar belli oldu. Peki, Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bodrum FK Hatayspor maçı canlı yayın kanalı ve saati...

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Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bu akşam oynanacak maç öncesinde iki takımın taraftarları ve sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar karşılaşma öncesinde netleşti. Peki, Bodrum FK Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

 

BODRUM FK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadı'nda  saat 20.00'de Hakem Ali Şansalan'ın düdüğüyle başlayacak karşılaşma beIN SPORTS-2'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Okita, Puşcaş, Seferi

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Atakaş Hatayspor: Bekaj, Görkem, Calvo, Cengiz, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Fernandes, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar

Hatayspor ligde 13 puanla 18, Bodrum FK ise 20 puanla 19. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi, Lamine Diack ve Recep Burak Yılmaz'ın sakatlıkları devam ediyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sipay Bodrum FK 1-0 kazanmıştı.

 

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#Süper Lig#Maç Saati#Canlı Yayın Kanalı

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