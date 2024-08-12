Bodrum FK - Gaziantep FK maçı canlı izle || Bodrum FK-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Sipay Bodrum FK, Süper Lig'de ilk karşılaşmasına çıkıyor. Ligin yeni takımlarından Bodrum FK, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Heyecanla beklenen karşılaşma Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. Yeşil-beyazlı ekip, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti. Her iki ekip de müsabakadan 3 puanla ayrılarak sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte odrum FK-Gaziantep FK maçı canlı yayın bilgisi...

BODRUM FK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bodrum FK - Gaziantep FK maçı bu akşam (12 Ağustos Pazartesi) saat 21.00'de başlayacak.

Bodrum İlçe Stadı’nda oynanacak mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.