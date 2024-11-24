Bodrum FK - Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken Okan Buruk yorumu: Çok fazla kurcalıyor!

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Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 13. hafta maçında Bodrum FK'yı deplasmanda Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

REKORLAR KIRILDI!

Deplasmanda kazanma serisi rekorunu 14 maça çıkaran Galatasaray, lig tarihinde bir sezonun ilk 12 maçında 11 galibiyet alan ve bu periyotta en yüksek puana ulaşan ilk takım oldu.

Hürriyet yazarları Engin Kehale ve Uğur Meleke karşılaşmayı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: FUTBOLDA MAÇLARI DİZİLİŞLER KAZANMIYOR

Bodrum karşısına Metehan-Kaan-Abdülkerim üçlüsüyle başlayan G.Saray, koca bir ilk yarı hiçbir şey üretemedi.

Süper Lig’de bu sezon bir “üçlü savunma” rüzgarı var: Ligdeki 19 takımın neredeyse yarısı (Galatasaray, Göztepe, Sivas, Gaziantep, Konya, Antalya, Kayseri, Alanya ve Adana) en az bir maça üçlü defansla başladılar. Son şampiyon Galatasaray elbette bu trendin belirleyicilerinden. Okan Buruk dün de Bodrum’da Metehan-Kaan-Abdülkerim savunma üçlüsüyle maça başladı. Kanatlarda Barış ve Sallai’li bir 3-4-2-1 denediler ilk yarıda. Koca 45 dakika hiçbir şey üretemediler. Organizasyondan uzak, hatları kopuk, dağınık bir takım vardı sahada.

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ÇOK MU FAZLA KURCALIYOR?

İkinci devrede Batshuayi/ Metehan değişikliyle bu kez karo orta sahalı bir 4-3-1-2’ye döndü Okan Hoca. Bu elmas görünümlü orta sahada sol iç pozisyonuna geçen Mertens 20-25 dakika boyunca o kanadı hareketlendirdi, Batshuayi’nin golünü de o yarattı zaten. 72’de bir radikal hamle daha geldi Buruk’tan: Mertens çıktı; Jelert sağ beke, Barış sol öne geçtiler. Tabii ki maçı kazandığı için Okan Buruk’u tebrik etmek gerek ama sanki çok mu fazla kurcalıyor Galatasaray’ın formasyonunu?

ENGİN KEHALE: RİTİM BULAMADAN ALINAN 3 PUAN

Futbolda en önemli terimlerden biri ritim. Oyun, oyuncu, pas, hücum. Bunlar ritim bulamazsa, etkili olmak mümkün değil. Bodrum karşısında G.Saray’ın ilk 45 dakikadaki en büyük eksiği buydu. Topun Opta verilerine göre 1.288 saniye, yani 21 dakika 28 saniye oyunda kalması da bu noktada önemliydi. Bu süre, 1.194 saniye ile Trabzon-F.Bahçe maçının ardından Süper Lig’de bu sezon ilk yarılarda ölçülen en düşük zaman birimiydi. Volkan Demirel akıllıca bir yöntem ile merkezi kalabalık tutmuş, kanatlarını da savunmada içeri çekmişti. Sarı kırmızılıların savunma üçlüsüne baskı yapmayıp, oradaki ilave oyuncunun rakipleri için dezavantaj olmasını sağladılar. Oyunu kenarlara yönlendirip, Galatasaray’ın etkili olmasını engellediler.

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SIKINTIYI BATSHUAYi BiTiRDi

Devre sonunda Bodrum hanesine gelen Ege kırmızı kartına, ikinci yarının başında Metehan-Batshuayi değişikliği eklenince G.Saray’da performans artışı görüleceği aşikardı. Öyle de oldu. Mertens’in ortasında Batshuayi’nin dokunuşu, sıkıntılı geçen maçı çözmeyi başardı.