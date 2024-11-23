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Süper Lig'de liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak.Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi. Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki, Bodrum FK Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

BODRUM FK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bodrum FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Bodrum FK ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Onur Özütoprak oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün saat 19.00'da Bodrum FK ile Galatasaray karşılaşacak. Bodrum Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Kısal yapacak. Dördüncü hakem ise Yiğit Arslan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Onur Özütoprak oturacak. AVAR'da ise Serkan Çimen görev yapacak.

BİR İLK PEŞİNDE

Galatasaray, bu maçı kazanırsa önemli bir ilke imza atacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

GALATASARAY'DA İKİ SAKATLIK

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile Senegalli Ismail Jakobs, sakatlık sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında ön çapraz bağı kopan Mauro Icardi ile aşil tendonundan sakatlık yaşayan Ismail Jakobs, oynanacak Sipay Bodrum FK maçında görev alamayacak.

BODRUM FK'DA 3 İSİM SINIRDA

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK da ise Cenk Şen'in sakatlığı sebebiyle bu maçta olmaması bekleniyor. Kart cezalısı bulunmayan Bodrum temsilcisinde Arlind Ajeti, Musah Mohammed ve Samet Yalçın kart sınırında bulunuyor.

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GÖZLER OSIMHEN'DE

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak.

Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti.

UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.

DAVINSON CEZALI

Ligin 12. haftasındaki Samsunspor maçında sarı kart görerek Bodrumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kolombiyalı Davinson Sanchez, yokluğuyla sarı-kırmızılıları korkutuyor.

Bu sezon savunmadaki başarılı performansıyla dikkati çeken Kolombiyalı stoper, takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Sanchez'in oynamadığı maçlarda Beşiktaş 5-0, Young Boys'a da 3-2 ve 1-0 mağlup olmuştu. Galatasaray, ayrıca ligdeki tek puan kaybını da 7. haftada Sanchez'in oynamadığı Kasımpaşa maçında yaşamıştı.

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EN GOLCÜ TAKIM GALATASARAY

Galatasaray, 11 maçta attığı 32 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Ligde Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor ile Samsunspor'a 3'er, Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ile Beşiktaş'a 2'şer ve Alanyaspor'a da 1 gol atan sarı-kırmızılı ekip, ligin en golcü takımı ünvanına sahip.

DEPLASMAN REKORU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bugünkü karşılaşmada deplasmanda seri galibiyet rekorunu geliştirmeye çalışacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaşmıştı. "Cimbom" bugünkü karşılaşmada bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.

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BODRUM FK İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Sipay Bodrum FK, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Galatasaray’ın son 5 maçının hepsi “2.5 Üst” bitti.

Galatasaray, oynadığı son 5 maçta sadece 1 kez kalesini gole kapattı.

Bodrum FK’nın oynadığı son 5 maçının 4’ü “2.5 Alt” bitti.

Bodrum FK’nın oynadığı son 5 maçının 3’ünde ilk yarılar berabere sonuçlandı.

Bodrum FK, evinde oynadığı son 2 Süper Lig maçında da gol atamadı.

Galatasaray, Süper Lig’de çıktığı son 13 deplasman maçını kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

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Bodrum FK: Gökhan, Celustka, Ajeti, Ali, Ege, Gökdeniz, Samet, Fredy, Taylan, Seferi, Puscas.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu mücadele öncesi Misli ile Şampiyon Oranlar dikkat çekiyor. Kritik karşılaşmada ev sahibi ekip Bodrum FK'nın galibiyetine 7.16 oran verilirken maçın berabere bitmesine 4.49 oran veriliyor.

Maçı konuk ekip Galatasaray'ın kazanmasına ise Misli'ye özel en yüksek oranla 1.31 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %60’ı Galatasaray’ın galip geleceğini düşünüyor.