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Bodrum FK - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı kararı!

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#Fenerbahçe#Bodrum FK#Atilla Karaoğlan
Bodrum FK - Fenerbahçe maçında çok konuşulan penaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 21:23

Milli aranın ardından Bodrum FK ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelirken, maçın 30. dakikasında ev sahibi ekibe verilen penaltı kararı tartışmalara yol açtı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Mücadelenin henüz 5. dakikasında Milan Skriniar'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı - lacivertlilere, Bodrum FK 31. dakikada Puşcaş'ın penaltıdan bulduğu golle cevap verirken müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın kararı tartışma yarattı.

Müsabakanın 28. dakikasında arka direğe doğru kullanılan korner vuruşunun ardından Brazao topu içeriye çevirdi. Ön direkte Talisca'dan seken topu Skriniar uzaklaşırken Bodrum FK'lı oyuncular penaltı itirazından bulundu.

Daha sonra hakem Atilla Karaoğlan'a pozisyonu izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu VAR monitöründen izleyen Karaoğlan, sahaya dönüp penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen George Puşcaş, 30. dakikada eşitliği getirdi.

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Müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın vermiş olduğu bu karar ise tepki topladı.

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#Fenerbahçe#Bodrum FK#Atilla Karaoğlan

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