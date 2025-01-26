Bodrum FK - Eyüpspor maçı 3 puana ihtiyacı olan iki takımı karşı karşıya getirecek. Bugünkü karşılaşmada, bir tarafta iç sahada üstünlüğünü korumaya çalışan Bodrum FK, diğer tarafta ise son dönemde yükselen formuyla dikkat çeken Eyüpspor sahne alacak. Volkan Demirel ve Arda Turan'ın teknik direktör olarak karşı karşıya geleceği karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor. Peki, Bodrum FK Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar