Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 12:21
Bodrum FK - Eyüpspor maçı ile Süper Lig'in heyecan dolu bir karşılaşması daha futbolseverlerle buluşuyor. İki ekip arasındaki son dönemdeki istatistiklere bakıldığında Eyüpspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Peki, Bodrum FK - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.
Bodrum FK - Eyüpspor maçı 3 puana ihtiyacı olan iki takımı karşı karşıya getirecek. Bugünkü karşılaşmada, bir tarafta iç sahada üstünlüğünü korumaya çalışan Bodrum FK, diğer tarafta ise son dönemde yükselen formuyla dikkat çeken Eyüpspor sahne alacak. Volkan Demirel ve Arda Turan'ın teknik direktör olarak karşı karşıya geleceği karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor. Peki, Bodrum FK Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar
BODRUM FK EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 2024-2025 sezonunun heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Bodrum FK - Eyüpspor mücadelesi, bugün saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
BODRUM FK - EYÜPSPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Bodrum FK, Eyüpspor'u konuk ettiği son lig maçını 1-0 kaybetmişti. Ancak Eylül 2018'den bu yana Eyüpspor'dan üst üste iki iç saha mağlubiyeti almıyor.
- Eyüpspor, Bodrum FK ile oynadığı son üç lig maçını kazandı ve bu seriyi daha da uzatmayı hedefliyor. Bu, iki takım arasındaki rekabetteki en uzun kazanma serisi.
- Bodrum FK, Süper Lig'de oynadığı son 12 maçın sadece birini kazanabildi (4B 7M). Bu galibiyet, Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmaydı.
- Eyüpspor, Süper Lig'deki son iki maçını toplam yedi gol atarak kazanmayı başardı. Bu performansı devam ettirip üst üste üç galibiyet serisini yakalamak istiyor.
- Bodrum FK, bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı altı maçın beşini kaybetti. Tek puanını, gol yemediği Kasımpaşa karşılaşmasından (0-0) çıkardı.
- Süper Lig'de duran top organizasyonlarıyla en az gol bulan takımlardan biri Eyüpspor (%19). Öte yandan, Bodrum FK ise yediği gollerin sadece %12'sini duran toplardan yedi ve bu alanda ligin en iyi savunmalarından biri.
- Bodrum FK, Süper Lig'in en düşük topa sahip olma oranına (%41) ve en az isabetli şut çeken (60 şut) takımına sahip.
- George Puscas, Bodrum FK'nın Süper Lig'deki son golünü atan isimdi. Beşiktaş'a karşı fileleri havalandıran Puscas, bugün de gol bulursa bu sezon Akdeniz temsilcisi adına üst üste iki gol atan ilk oyuncu olacak.
- Eyüpspor'un hücum hattında ise Mame Thiam, müthiş bir performans sergiliyor. Senegalli oyuncu, takımının attığı son 11 golün yedisinde doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).