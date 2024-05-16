Bodrum FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig Play Off'da ilk mücadele

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Bodrum FK Boluspor maçı, TFF 1. Lig Play Off ilk turuna çıkacak olan iki şehir takımı için de hayli çekişmeli geçecek. Süper Lig'de yer alarak mücadelesini üst kulvarda sürdürmek isteyen Bodrum FK ve Boluspor, galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Bodrum FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadeleye dair bazı detaylar

BODRUM FK BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Play Off 1. Tur mücadelesinde Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.