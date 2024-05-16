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Bodrum FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig Play Off'da ilk mücadele

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#Bodrum#Bolu#Tff
Bodrum FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda TFF 1.Lig Play Offda ilk mücadele
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 09:36

Bodrum FK Boluspor maçı, TFF 1. Lig Play Off mücadelesinde kritik bir rol oynayacak. İlk maçı kendi evinde oynamanın avantajını yaşayacak olan Muğla ekibi, bu mücadeleden avantaj sağlayarak bir üst tura yükselmenin yollarını arayacak. Peki, Bodrum FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, TFF 1. Lig Pay Off Turunun ilk mücadelesine dair detaylar

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Bodrum FK Boluspor maçı, TFF 1. Lig Play Off ilk turuna çıkacak olan iki şehir takımı için de hayli çekişmeli geçecek. Süper Lig'de yer alarak mücadelesini üst kulvarda sürdürmek isteyen Bodrum FK ve Boluspor, galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. Peki, Bodrum FK Boluspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadeleye dair bazı detaylar

BODRUM FK BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig Play Off 1. Tur mücadelesinde Bodrum FK, Boluspor'u konuk edecek. 16 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek. 

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#Bodrum#Bolu#Tff

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