Bodrum FK Alanyaspor maçı ile Süper Lig'de puan durumu bir kez daha güncellenecek. Düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veren iki takımın karşı karşıya geleceği Bodrum FK Alanyaspor maçı, her iki kentin sakinleri tarafından yakından takip edilecek. Peki, Bodrum FK - Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 11. hafta mücadelesi kapsamında Bodrum FK , Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 3 Kasım Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

BODRUM FK - ALANYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Alanyaspor, Süper Lig'de karşılaştığı 35’inci takım olacak Bodrum FK karşısında, ligde yeni ekiplerle karşılaştığı son dokuz maçı kaybetmeme serisini devam ettirmek istiyor (3 galibiyet, 6 beraberlik). Akdeniz temsilcisi, bu mücadeleyi kaybetmeyerek kulüp tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini elde etmeyi hedefliyor.

Bodrum FK, Süper Lig'de evinde oynadığı beş maçta değişken sonuçlar aldı: Üç yenilgi ve iki galibiyet. Bu galibiyetlerin tümünü 3-1, mağlubiyetlerini ise 0-1’lik skorlarla yaşadılar. Ancak son iç saha maçında Çaykur Rizespor'a yenilerek taraftarı önünde iki maç üst üste mağlup olma riskine sahipler; bu durum en son 2021’de 2. Lig'de yaşanmıştı.

Alanyaspor, deplasmanda bu sezon oynadığı dört Süper Lig maçının üçünü kaybetti. Bu seriyi yalnızca 2018/19 sezonunda aşarak beş dış saha maçında dört yenilgi almıştı. Son üç lig maçından puan çıkaramayan Alanyaspor, aynı teknik direktörle üst üste dört yenilgi serisini en son Mesut Bakkal döneminde yaşamıştı.

Bu sezon Alanyaspor, beklenen gol (xG) değeri ile attığı gol sayısı arasında negatif fark (-4.1) bulunan bir ekip olarak dikkat çekiyor. Takımın gol fırsatlarını gole çevirme oranı düşük seyrediyor. Bodrum FK da %7 ile düşük gole çevirme oranına sahip ekiplerden biri.