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Bodrum FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Bodrumspor Adana Demirspor maçı canlı izle

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Bodrum FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig Bodrumspor Adana Demirspor maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 10:13

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Bodrum FK rakibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Turgut Doman'ın düdük çalacak. Bodrum FK'da sakatlıkları bulunan Obekpa ve Christophe ile kart cezalısı Fredy maçta forma giyemeyecek. Tedavileri süren Taylan ve Üzeyir'in durumu maç saati netlik kazanacak. Peki, Bodrum FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig Bodrumspor Adana Demirspor maçı canlı izle bilgisi...

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SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 mağlup edip 6 puana ulaşan ve düşme hattından çıkan Bodrum Futbol Kulübü, bugün 7'nci hafta karşılaşmasında evinde sonuncu Adana Demirspor'u misafir edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bodrumspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

BODRUMSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Bodrum FK Adana Demirspor maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Adana Demirspor'un saygı duyulacak bir ekip olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Rakibin teknik direktörü değişti. Muhtemelen yeni hocayla veya mevcut olan hocalardan bir tanesiyle yola devam edeceklerdir. Adana Demirspor'un kadrosuna baktığımız zaman geçen sene o iyi olan kadronun içinde bulunmuş 6 oyuncusu var. Kiralık verdikleri oyuncuları da geri geldi. Dolayısıyla hiçbir zaman yabana atılacak bir takım değil" dedi.

 

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