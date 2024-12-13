Bodrum FK 2-0 Sivasspor (Volkan Demirel'den ilk galibiyet)

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Bodrum FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bodrum Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Bodrum FK'nın gollerini 49. dakikada Seferi ve 76. dakikada penaltıdan Dimitrov kaydetti.

Sivasspor'da Radakovic 73. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

VOLKAN DEMİREL'İN İLK GALİBİYETİ

Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel de takımın başındaki 5. maçında ilk galibiyetini aldı. Bodrum FK puanını 14'e yükseltti. Son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberliği olan Sivasspor ise 18 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed, Gökdeniz Bayrakdar, Seferi, Puscas

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Koita, Turgunbeov, Poungouras, Charisis, Rodrigues, Manaj

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MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada topla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

30. dakikada Mohammed'in ceza alanı önünden yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

49. dakikada Bodrum FK, 1-0 öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında giren Dimitrov topu Seferi'ye aktardı. Seferi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

70. dakikada Dimitrov'un ceza sahasında yaptığı sert vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahale ettiği top üst direkten oyun alanına döndü. Topu tamamlamak isteyen Gökdeniz Bayrakdar savunma oyuncusu Radakovic ile girdiği mücadelede yerde kaldı. VAR'dan yapılan uyarı üzerine pozisyon inceleyen hakem Cihan Aydın, Radakovic'i kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını işaret etti.

76. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Dimitrov, meşin yuvalağı filelere yolladı: 2-0.