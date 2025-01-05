Bodrum FK 1-1 Kayserispor (MAÇ ÖZETİ)

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Bodrum FK ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle noktalandı.
Grey Beton Bodrum Stadyumu'ndaki mücadelenin 48. dakikasında Bellona Kayserispor, Stephane Bahoken'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Sipay Bodrum FK'nın cevabı Cenk Sen'den geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Bellona Kayserispor puanını 16'ya, Sipay Bodrum FK da 15'e çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Sipay Bodrum FK oyuncusu Dimitrov'un attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada Sipay Bodrum FK'nin kazandığı serbest vuruşta Cenk Şen ceza sahasına orta yaptı. Mohammed'in kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla dışarıya gitti.
40. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Cenk Şen'in ceza sahasına yaptığı ortada, savunma oyuncularından dönen topu önünde bulan Mohammed'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
48 dakikada Boa Morte'nin sağ kanattan ceza sahası yayına doğru yerden pasında Bahoken'in gelişine vuruşunda top kaleci Sousa'nın solundan ağlara buluştu. 0-1
61. dakikada Taylan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
76. dakikada ceza sahası dışından Cenk'in sert şutunda top filelere gitti. 1-1.
Hakemler: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut
Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Ali Aytemur, Ege Bilsel, Cenk Şen, Taylan Antalyalı (Puşcaş dk. 66), Mohammed (Celal Dumanlı dk. 86), Dimitrov (Samet Yalçın dk. 86), Fredy, Gökdeniz Bayrakdar (Pedro dk. 55), T. Seferi
Yedekler: Haqi, Aslan, Üzeyir Ergün, Herelle, Celustka, Gökhan Akkan
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Kayserispor: Onurcan Piri, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım (Mane dk. 76), Attamah, Kartal Yılmaz (Ackah dk. 86), Baran Ali Gezek (Ramazan Civelek dk. 86), Boa Morte, Miguel Cardoso (Carole dk. 74), Bahoken (Nazon dk. 62)
Yedekler: Uzodimma, Bilal Bayazit, Batuhan Özgan, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Bahoken (dk. 48) (Kayserispor), Cenk Şen (dk. 76) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Seferi, Talyan (Bodrum FK), Gökhan Sazdağı, Miguel Cardoso, Jeanvier, Carole (Kayserispor)