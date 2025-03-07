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Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)

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#Bodrum FK - Kasımpaşa#Bodrumspor Kasımpaşa Maçı#Süper Lig 27. Hafta
Bodrum FK 1-0 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 22:35

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 27. haftasında Bodrum FK, Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadeleyi Bodrum FK 1-0 kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 73. dakikada Fredy kaydetti.

Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 32 puanda kaldı.

Son 5 maçta kalesini gole kapatan Bodrum FK, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik etti. Morais'in takımı, puanını 27'ye yükseltti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Bodrum FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Okita’nın şutunda kaleci Gianniotis'den dönen topu önünde bulan Puşçaş’ın vuruşunda Gianniotis gole izin vermedi.

51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredy’nin sol çaprazdan şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada Bardhi’nin ortasında penaltı noktası üzerinde Brazao’nun gelişine vuruşunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

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73. dakikada Ege’nin pasında topla buluşan ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin şutunda top köşeden ağlara gitti. 1-0

86. dakikada Cafu’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Nuno Da Costa’nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

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#Bodrum FK - Kasımpaşa#Bodrumspor Kasımpaşa Maçı#Süper Lig 27. Hafta

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