Bodrum FK 1-0 Hatayspor maç özeti (Süper Lig)

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Süper Lig'deki galibiyet hasretini geçtiğimiz hafta Başakşehir karşısında sonlandıran Bodrum FK, 25. haftada sahasında Hatayspor'u konuk etti.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bodrum FK'ya galibiyeti getiren golü 41. dakikada Taylan Antalyalı'nın asistinde George Puşçaş kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 23'e yükselten Bodrum FK, üst üste 2. galibiyeti elde etti. Zor günler geçiren Hatayspor ise 15. mağlubiyetini yaşayarak 13 puanla 18. sırada kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Bodrum FK deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu olacak. Hatayspor ise haftayı BAY geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Ajeti'nin pasıyla buluşan Puşcaş'ın şutunda kaleci Bekaj topu kornere çeldi.

12. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Fernandes'in şutunda top yandan dışarı çıktı.

41. dakikada Taylan’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Puşcaş topu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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74. dakikada Seferi'nin pasında Taylan'ın ceza sahası dışından gelişine vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

81. dakikada sağ kanattan Bamgboye'nin ortasında kaleci Sousa topu uzaklaştırdı.