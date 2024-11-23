Bodrum FK 0-1 Galatasaray (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Bodrum'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken Efe Bilsel 45. dakikada kırmızı kart gördü ve Bodrum FK'yı 10 kişi bıraktı.

İkinci devrenin başında oyuna dahil olan Batshuayi, 54. dakikada sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray 3 puanı tek golle aldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 34 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bodrum FK ise 11 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top Gökhan Akkan’dan sekti. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol çaprazından Osimhen’in röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

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21. dakikada sol taraftan gelişen Bodrum FK atağında Fredy, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Fredy'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

36. dakikada sol tarafta aldığı topla Metehan’dan sıyrılıp ceza sahasına kadar giren Ege’nin sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

45. dakikada orta alanda yaşanan mücadelede Ege Bilsel, Lucas Torreira’ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

54. dakikada sol tarafta topla buluşan Mertens’in ortasında kale önünde iyi yükselen Michy Batshuayi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

66. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahası içine kadar giren Osimhen, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pasını müsait durumdaki Ziyech’e aktardı. Ziyech’in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

71. dakikada sol tarafta topu alan Mertens, pasını Sara’ya aktardı. Sara’nın ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden şutunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada sağ tarafta aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası içine giren Ziyech’in sağ çaprazdan şutunda kaleci Sousa meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında kale önünde Sallai dönen topa vuruşunu yaptı ancak kaleci Sousa meşin yuvarlağı bir kez daha ayaklarıyla çeldi.

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84. dakikada Sara’nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Osimhen, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalıp şutunu çekti ancak kaleci Sousa meşin yuvarlağı çeldi.

90. dakikada sağ taraftan Brazao'nun pasında ceza yayında topla buluşan Gökdeniz'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü

İLK 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Taylan, Samet, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz, Puscas.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sallai, Mertens, Osimhen