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Bodrum FK 0-1 Eyüpspor (Süper Lig maçı özeti)

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#Bodrum Fk#Eyüpspor#Süper Lig
Bodrum FK 0-1 Eyüpspor (Süper Lig maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 18:01

Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

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Süper Lig'in 21. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Bodrum FK, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'u konuk etti.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Eyüpspor 1-0 galip tamamladı. Konuk takıma 3 puanı kazandıran golü 12. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 3. galibiyetini alan Eyüpspor 36 puana yükseldi ve bir maçı eksik olan Göztepe'nin önüne geçerek 4. sıraya yerleşti.

Galibiyet özlemi 5 maça çıkan Bodrum FK ise 16 puanla 16. sırada, düşme hattında kaldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor sahasında Sivasspor ile karşılaşacak, Bodrum FK ise Konyaspor'a konuk olacak.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed, Okita, Seferi, Puscas

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Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Vezo, Emre Mor, Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Meraş

Bodrum FK 0-1 Eyüpspor (Süper Lig maçı özeti)

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#Bodrum Fk#Eyüpspor#Süper Lig

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