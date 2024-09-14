Bodrum FK 0-1 Başakşehir (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında Bodrum FK ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bordum İlçe Stadı'nda oynanan maçı Başakşehir 1-0 kazandı. Konuk ekibin galibiyet golünü 90. dakikada Lao Duarte attı.

Bordum FK'da 59'da Fred, Başakşehir'de ise 75'te Pelkas kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 10'a yükseltti. Bodrum FK ise 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



26. dakikada etkili gelen Bodrum FK’da ceza sahası içinde Ege’nin sert vuruşunda top kaleciden oyun alanına geri döndü. Yaşanan karambolde Puşcaş topa dokunamadı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)



52. dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içinde Serdar’ın vuruşunda kaleci Sousa ayak müdahalesiyle topu uzaklaştırdı, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Sousa topa müdahalesiyle tekrar sahip oldu.

59. dakikada sol kanada atılan topa hareketlenen Serdar, Fredy’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Fredy’i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

68. dakikada Başakşehir atağında ceza sahası içinde Berkay’ın vuruşunda top kaleci Sousa’da kaldı.

73. dakikada Bodrum FK’da topla buluşan Dimitrov rakip sahasına boş alanda yaptığı koşuda rakibin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, Pelkas’ı kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

79. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ali’nin kafa vuruşunda kaleci Muhammed seken topa müdahale ederek topu kornere çıkardı.

90. dakikada Başakşehir atağında Berat'ın savunma arkasına pasa hareketlenen Leo Duarte, ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1