Bodrum FK 0-0 Göztepe (Süper Lig maçı)

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Trendyol Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 17'ye yükselten Bodrum FK haftayı 17. sırada kapattı. Göztepe ise galibiyet hasretini 3 maça çıkartarak 5. basamakta 35 puan ile kaldı.

Gelecek hafta Bodrum FK, Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi ise Süper Lig'in 24. haftasını BAY geçecek.

Öte yandan geçtiğimiz hafta teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayıran Bodrum FK da yeni teknik adam, Jose Morais ilk karşılaşmasına çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakika Bodrum FK'da Bardhi sağ kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Okita'nın ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

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28. dakikada Bodrum FK’dan Puşcaş sol kanattan ceza sahası içine girerek uzak köşeye şutunu çekti. Top sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

71. dakika Bodrum FK'da Celal ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Top kaleci Lis'in kucağında kaldı.

76. dakikada Göztepe'de Doğan ile Fredy'nin hava topu mücadelesi sonrası ev sahibi ekip lehine faul kararı verildi.

80. dakikada Bodrum FK'da Fredy sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içine havalandırdı. Kaleci Lis topun sahibi oldu.