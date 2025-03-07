Bodrum evinde Kasımpaşa’yı ağırlıyor… Krizdeki AL Shabab, AL Nassr’a konuk oluyor! İşte Misli’den günün şampiyon tercihleri

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Bodrum FK - Kasımpaşa: Karşılıklı Gol Var (1.58 yerine 1.61)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan Bodrum FK - Kasımpaşa karşılaşmasında Misli yazarı Safa Can Konuksever, iki ekibin de karşılıklı skor üretmesini bekliyor.

Misli Yazarı Safa Can Konuksever’in Yorumu

Jose Morais'in Bodrum'daki en önemli dokunuşu, savunma performansına oldu. Öyle ki ligde çıktıkları 4 maçta da gol yemediler. Fakat son haftada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalmaları, 1 puanlık kazançtan çok 2 puanlık kayıp gibi görülmeli. Kupada da turu geçtiklerini hatırlatmam gerekiyor Ege ekibinin. Kasımpaşa ise tam tersi, açık oynayan, gol atan ama çok da gol yiyen bir ekip. Galatasaray karşısında aldıkları 3-3'lük sonucun moral yansıması mutlaka olacaktır. Hücum ve savunma performansı zıt olan iki takımın mücadelesinde KG Var tarafındayım. Çünkü Bodrum ligde kalacaksa, evinde mutlaka skor üretmeli. Kasımpaşa'nın da gol bulacağını düşünüyorum.

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AL Nassr - AL Shabab FC: Maç Sonucu 1 (1.51 yerine 1.54)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan ve “Canlı Sohbet” seçeneği bulunan AL Nassr - AL Shabab FC karşılaşmasında Misli editörü Suat Can Yurdum, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

Misli Editörü Suat Can Yurdum’un Yorumu

Al Nassr, formsuz bir dönemden geçiyor. Son 3 lig maçında 2 mağlubiyet alan Al Nassr, bu süreçte çıktığı AFC Şampiyonlar Ligi maçında da sahadan beraberliklerle ayrıldı. Son iki maçında düşme hattındaki Al Raed ve Damac'ı mağlup ederek 6 puanı hanesine yazdıran Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab'ta ise kriz yaşanıyor. Hafta içi takımın önemli isimlerinden Hamdallah ve Carrasco'nun maaşlarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Yeniden çıkış arayan Al Nassr, rakibinin içinde bulunduğu durumu avantaja çevirip taraftarı önünde 3 puana uzanan taraf olur.

Norwich City - Oxford: Maç Sonucu 1 (1.40 yerine 1.42)

Misli’de günün “Şampiyon Oran” bülteninde yer alan Norwich City - Oxford karşılaşmasında Misli yazarı Mert Artun’un, ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyor.

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Misli Yazarı Mert Artun’un Yorumu

Konuk ekip ligde son 3 maçını kaybetti. Küme düşme hattından 7 puan uzaktalar. Norwich City de son 5 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Playoff sıralamasından 4 puan uzaktalar. Lider Leeds United’dan sonra ligin en çok gol atan takımı ev sahibi ancak ilk 12 takım arasında Watford ile beraber en çok gol yiyen iki takımdan da biri konumundalar. 8 maçlık ceza sonrası takıma dönen Borja Sainz henüz sezon başındaki formunu yakalayamadı. Sargent çekiyor skor yükünü. Bu maçı az farkla kazanıp playoff yarışına tutunacaklarını düşünüyorum. 17 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alan ve 10 gol atabilen konuk ekip bu deplasmandan da puansız döner diye tahmin ediyorum.

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