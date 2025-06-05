Bodo/Glimt'ten Beşiktaşı üzen Patrick Berg kararı

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Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde Norveçli orta saha oyuncusu Patrick Berg için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunmuş ve ancak bu teklif Bodo/Glimt tarafından reddedilmişti.

Sarı-siyahlı takımın Berg için o dönem 9 milyon euro talep ederek, bir anlamda talip kulüpleri caydırmayı hedeflediği belirtilmişti.

SERDAL ADALI TEKLİFİ DOĞRULAMIŞTI

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı da geçtiğimiz aylarda yapılan teklifi doğrulayarak, "Patrick Berg için ilettiğimiz teklif 4.5-5 milyon euro civarındaydı. Berg gelmeyi çok istiyor fakat kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

SOLSKJAER 'TARAFTARIN RÜYA OYUNCUSU' DEMİŞTİ

Teknik direktör Solskjaer de Norveç basınına verdiği röportajda, "Bodo/Glimt'e büyük saygım var ve diğer kulüplerdeki oyuncular hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama Berg Beşiktaş'a karşı çok kez oynadı ve Türk medyasında adı geçtiğinde 'taraftarın rüya oyuncusu' olduğunu anladım" şeklinde konuşmuştu.

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BODO/GLIMT: 'PATRICK BERG BU YAZ DA SATILMAYACAK!'

Yaz transfer döneminde Berg için yeni bir hamle yapacağı konuşulan Beşiktaş'a kötü haber çabuk geldi.

Dagbladet gazetesinin kulüp kaynaklarından aldığı bilgiye göre; Bodo/Glimt, takım kaptanı Patrick Berg'i yaz transfer döneminde de satmayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar yükselen Norveç temsilcisinin, Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları play-off turu maçları öncesinde 'takımın beyni ve kalbi' olarak görülen Patrick Berg'i satarak tarihi bir fırsatı kaçırmak istemediği belirtiliyor.

Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçip lig etabına kalırsa tahmini olarak 25 milyon euro geliri kasasına koyacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Bodo/Glimt formasıyla 31 maça çıkan Patrick Berg, 3 gol atıp 6 da asist üretti.