Bodo/Glimt 3-1 Manchester City (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Bodo/Glimt ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldi.

Norveç'te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Kasper Høgh, Bodo'yu öne geçirdi.

Kasper Høgh, sadece 2 dakika sonra tekrar sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda ise Hauge 58. dakikada skoru 3-0'a getirdi.

Manchester City'nin ise tek sayısı 60. dakikada Cherki'den geldi.

Öte yandan konuk ekipte Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt 6 puana yükseldi. Manchester City ise 13 puanda kaldı.

Devler Ligi'nin son haftasında Manchester City, temsilcimiz Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Bodo/Glimt ise Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak.

