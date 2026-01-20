Bodo/Glimt 3-1 Manchester City (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Güncelleme Tarihi:
Bodo/Glimt ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldi.
Norveç'te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın 22. dakikasında Kasper Høgh, Bodo'yu öne geçirdi.
Kasper Høgh, sadece 2 dakika sonra tekrar sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
İkinci yarıda ise Hauge 58. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Manchester City'nin ise tek sayısı 60. dakikada Cherki'den geldi.
Öte yandan konuk ekipte Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Bodo/Glimt 6 puana yükseldi. Manchester City ise 13 puanda kaldı.
Devler Ligi'nin son haftasında Manchester City, temsilcimiz Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Bodo/Glimt ise Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak.