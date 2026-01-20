×
Bodo/Glimt 3-1 Manchester City (UEFA Şampiyonlar Ligi)

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Bodo/Glimt#Manchester City
Bodo/Glimt 3-1 Manchester City (UEFA Şampiyonlar Ligi)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Manchester City, Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Bodo/Glimt ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında karşı karşıya geldi. 

Norveç'te oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. 

Karşılaşmanın 22. dakikasında Kasper Høgh, Bodo'yu öne geçirdi. 

Kasper Høgh, sadece 2 dakika sonra tekrar sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 

İkinci yarıda ise Hauge 58. dakikada skoru 3-0'a getirdi. 

Manchester City'nin ise tek sayısı 60. dakikada Cherki'den geldi. 

Öte yandan konuk ekipte Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 

Bu sonucun ardından Bodo/Glimt 6 puana yükseldi. Manchester City ise 13 puanda kaldı. 

Devler Ligi'nin son haftasında Manchester City, temsilcimiz Galatasaray'ı evinde ağırlayacak. Bodo/Glimt ise Atletico Madrid deplasmanına konuk olacak. 

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Bodo/Glimt#Manchester City

