Boca Juniors Torreira transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacak! Cavani sürprizi

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Galatasaray ilk 11'inin vazgeçilmezleri arasında bulunan ve taraftarın sevgilisi olan Lucas Torreira'nın ismi, Arjantin'de Boca Juniors ile anılmaya başladı.
Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin yıldız oyuncuyu bizzat istediği bilinirken, konuya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
Arjantin basınında Torreira için Riquelme'nin bizzat devreye gireceği ve sezon sonunda yıldız oyuncu ile görüşmede bulunacağı ifade edildi.
CAVANI DEVREYE GİREBİLİR
Torreira'nın Boca Juniors hayranlığını her platformanda dile getirdiği aktarılırken, Boca transferinde Cavani'nin etkin bir rol oynayabileceği iddia edildi.
Uruguay Milli Takımı'ndan da arkadaşı olan Cavani'nin, Torreira'yı ikna etmek için yıldız oyuncuyla iletişime geçebileceği yazıldı.
ZOR TRANSFER
Bununla beraber Galatasaray'ın Torreira'yı kolay bırakmayacağı ve bonservis pazarlığının oldukça zor olacağı bilgisi de verildi.