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Boca Juniors - Racing Club maçında 11 kırmızı kart! Arjantin Şampiyonluk Kupası...

Güncelleme Tarihi:

#Arjantin Şampiyonluk Kupası#Kırmızı Kart#Boca Juniors
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 11:16

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşıya geldi. Olaylı finalde karşılaşmanın hakemi Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra da dahil olmak üzere 11 kişiye kırmızı kart gösterdi.

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Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club, Parque La Pedrera Stadyumu’nda kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 90+5’inci dakikasında Boca’dan Villa, Racing’den ise Carbonero kırmızı kart gördü.

Mücadelenin normal süresi takımların 10'ar kişi kalmasıyla 1-1 sonuçlandı.

Uzatma bölümlerinde ise 9 kart daha çıktı. Yedek oyuncularla birlikte 6 Boca Juniors, 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösteren hakem Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarraya da itirazdan dolayı kırmızı kart göstererek toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.

Kırmızı kartların damga vurduğu mücadelede Racing Club, rakibini 118'inci dakikada Carlos Alcaraz'ın kaydettiği golle 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Boca Juniors - Racing Club maçında 11 kırmızı kart Arjantin Şampiyonluk Kupası...

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#Arjantin Şampiyonluk Kupası#Kırmızı Kart#Boca Juniors

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