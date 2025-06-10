Boca Juniors, Lucas Torreira için yeniden devrede!

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayarak üst üste 3. zaferini yaşayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Arjantin basınında yer alan habere göre; Boca Juniors, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira için yeniden harekete geçti.

29 yaşındaki Uruguaylı yıldızın, Türkiye'de kalmaya daha sıcak baktığı ancak Arjantin ekibinin de sırarcı olduğu vurgulandı.

Galatasaray formasıyla geride kalan sezon 48 maçta oynayan Torreira, 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

TORREIRA NE DEMİŞTİ?

Boca dünyasını seviyorum, hoşuma gidiyor. Orada oynamayı isterdim. Bu, benim çocukluğumdan beri içimde olan bir arzu. Hiçbir zaman teklif almadım, bu yüzden umutlandırmak istemem ama kariyerimin bir noktasında olacak gibi hissediyorum.

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