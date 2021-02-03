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eSpor
Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Boca Juniors, CS:GO kadrosunu duyurdu

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Boca Juniors, CS:GO kadrosunu duyurdu
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Bünyesine espor takımlarını dâhil eden futbol takımlarına bir yenisi daha eklendi.

Arjantin merkezli futbol kulübü Boca Juniors, CS:GO kadrosunu toplayarak resmi olarak espor alanına girdi.

Bu konudaki planlarını geçtiğimiz sene Aralık ayında Twitter üstünden açıklayan futbol kulübü, Arjantin'deki bölgesel ve yerel turnuvalara katılmaya karar vermişti. Şu anda sadece CS:GO takımı bulunan kulüp, League of Legends takımı kurabileceğinin sinyallerini de vermişti.

Facundo “⁠minimal⁠” Pereyra’nın lideri olduğu takımla anlaşma imzalayan futbol kulübü, sonunda Güney Amerika bölgesindeki turnuvalara katılabilecek takımı toparlamış oldu.  Boca Juniors’un aktif CS:GO kadrosu aşağıdaki şekilde:

  • Facundo “minimal“ Pereyra
  • Vladimir “vlad” Bancalari
  • Leonardo “ABM” Acuna
  • Rodrigo “ro” Farina
  • Eduardo “laser“ Chshekin

Bunun yanı sıra Boca Jrs’ın futboldaki en büyük rakiplerinden olan River Plate de bu sene League of Legends takımlarını duyurmuştu.

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