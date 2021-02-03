Boca Juniors, CS:GO kadrosunu duyurdu

Arjantin merkezli futbol kulübü Boca Juniors, CS:GO kadrosunu toplayarak resmi olarak espor alanına girdi.

Bu konudaki planlarını geçtiğimiz sene Aralık ayında Twitter üstünden açıklayan futbol kulübü, Arjantin'deki bölgesel ve yerel turnuvalara katılmaya karar vermişti. Şu anda sadece CS:GO takımı bulunan kulüp, League of Legends takımı kurabileceğinin sinyallerini de vermişti.

Facundo “⁠minimal⁠” Pereyra’nın lideri olduğu takımla anlaşma imzalayan futbol kulübü, sonunda Güney Amerika bölgesindeki turnuvalara katılabilecek takımı toparlamış oldu. Boca Juniors’un aktif CS:GO kadrosu aşağıdaki şekilde:

Facundo “minimal“ Pereyra

Vladimir “vlad” Bancalari

Leonardo “ABM” Acuna

Rodrigo “ro” Farina

Eduardo “laser“ Chshekin

Bunun yanı sıra Boca Jrs’ın futboldaki en büyük rakiplerinden olan River Plate de bu sene League of Legends takımlarını duyurmuştu.