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Boca Juniors Başkanı Riquelme'den Medina ve Fenerbahçe açıklaması

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#Transfer#Fenerbahçe#Medina
Boca Juniors Başkanı Riquelmeden Medina ve Fenerbahçe açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 17:27

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve Ocak'ta takıma katılması beklenen Cristian Medine ile ilgili konuştu.

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Yaz transfer döneminde dikkat çeken transferler yapan Fenerbahçe, Cristian Medina'yı de uzun süre gündeminde tutmuştu. Çıkan haberlere göre Sarı-lacivertli kulüp, Boca Juniors ile 15 milyon dolar, vergi ve sonraki satıştan %20 pay karşılığı anlaşan Fenerbahçe, Medina'ya Ocak ayında kavuşacak.

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"SÖZLEŞMEYE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme, Medina ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Eğer bir oyuncu Avrupa'dan teklif alırsa kulübümüz buna cevap verir. Artık moda haline geldiği için oyuncu teklife yanıt vermeye ve nereye gideceğine karar vermeye çalışıyor. Eğer bir oyuncunun bir kulüple sözleşmesi varsa, bu sözleşmeye saygı gösterilmeli."

"ARTIK MODA OLDU"

"Yeni olan şu ki 'Oyuncu ayrılmaya karar verdi' diyorlar. İki yıllık sözleşmesi var. Medya onları öyle bir pozisyona soktu ki sanki oyuncular kulüplerin sahibiymiş gibi görünüyor. Bunu söylemek de moda oldu."

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#Transfer#Fenerbahçe#Medina

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