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Bobo: 'Beşiktaş hızlı oynarsa Kadıköy'de kazanır!'

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#Beşiktaş#Bobo#Fenerbahçe
Bobo: Beşiktaş hızlı oynarsa Kadıköyde kazanır
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 07:00

Bobo'dan eski takımına derbi reçetesi.

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Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden Bobo, siyah beyazlı ekibin Hatayspor’u 5-1 yendiği maçı izlerken siyah beyazlıların Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yenebileceğini söyledi.

Brezilyalı eski futbolcu, Hürriyet’e yaptığı açıklamada “Beşiktaş daha hızlı oynamalı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon’dan daha hızlılar. Bu nedenle büyük maçları kazandılar hep. Küçük takımlara karşı ağır kaldılar. Bu motivasyon ile alakalı... Beşiktaş hızlı oynasın, Kadıköy’de derbiyi rahat kazanır” dedi.

Takımım durumuna çok üzüldüğünü kaydeden Bobo “Beşiktaş kanatları etkili olmalı. Stoper şart. İmmobile de serbest oynamalı” diye konuştu.

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#Beşiktaş#Bobo#Fenerbahçe

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