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Futbol
Haber Giriş: 03.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Boateng'ten Balotelli'ye: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

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Boateng'ten Balotelli'ye: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"
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Boateng'in sosyal medyadan paylaşımına yorum yapan mario balotelli ile olan diyaloğu taraftarları heyecanlandırdı. ancak İtalyan yıldızın verdiği cevap soğuk duş etkisi yarattı.

Devre arası geldiği Beşiktaş’ta kısa sürede takımın en önemli aktörlerinden biri olan Kevin Prince Boateng dünyaca ünlü yıldız bir futbolcuyu siyah beyazlı takıma kazandırmak için bizzat devreye girdi. Ganalı futbolcu, Milan’da beraber forma giydiği eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Boateng, Instagram’dan yaptığı paylaşıma yorum yapan Balotelli’ye “Come to Beşiktaş” yanıtını verdi. Ancak şu an Serie A’da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun verdiği yanıt şaşkınlık yarattı.

MESAJ YAĞMURU

Mario Balotelli “Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor” derken siyah beyazlı taraftarlar ikili arasındaki bu yazışmaların ardından yüzlerce mesaj atarak İtalyan futbolcuyu takımlarında görmek istediklerini ilettiler.

Boatengten Balotelliye: Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor

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