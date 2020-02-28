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Futbol
Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:46,Son Güncelleme:/

Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı

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Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı
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Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçı izlemek için geçtiğimiz hafta Cuma günü Milano'dan İstanbul'a gelen Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalya'yı Koronavirüsü vurunca geriye dönmedi.

Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi. (Sabah)

Boatengin eşi koronavirüsten korktu İstanbulda kaldı

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