Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:46,
Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la oynadığı maçı izlemek için geçtiğimiz hafta Cuma günü Milano'dan İstanbul'a gelen Kevin-Prince Boateng'in eşi Melissa Satta, İtalya'yı Koronavirüsü vurunca geriye dönmedi.
Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi. (Sabah)
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