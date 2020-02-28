Boateng'in eşi koronavirüsten korktu İstanbul'da kaldı

Melissa Satta'nın, Türkiye'de Koronavirüsü vakası olmaması nedeniyle daha güvenli bulduğu İstanbul'da kalmayı tercih ettiği ve Milano'ya gitmediği öğrenildi. (Sabah)





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