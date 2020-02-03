Boateng: Tercümeye gerek yok, anlıyorum

Almanya'daki Türklerle yakın dostlukları olan Boateng, zaman zaman tercümana bile ihtiyaç duymadı. 32 yaşındaki futbolcu, yeni takım arkadaşlarıyla yaptığı sohbette Türkçe olarak "Sizi anlıyorum, teşekkür ederim" ifadelerini sık sık kullandı.

TATLISES HAYRANI

Boateng, İbrahim Tatlıses hayranlığı ile biliniyor. Ganalı forvet, İspanya'da Las Palmas forması giydiği dönemde sosyal medya hesabından Tatlıses'in "Birtanem" şarkısını paylaşmıştı.