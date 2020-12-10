BMW Motorsports’un yeni ortaklık ve 2021 planları

Büyük Alman otomobil üreticisi BMW’nin motor sporları kolu BMW Motorsports, yarış simülasyonu oyunlarına olan yatırımlarını artırma planlarını ana hatlarıyla açıkladı.

BMW Motorsports, yatırımlarını genişletme planları kapsamında Team Redline, G2 Esports, Williams Esports ve BS+COMPETITION ile güçlerini birleştirdi. Bu dört espor organizasyonu 2021 senesi boyunca BMW otomobilleriyle yarışacak ve yarış simülasyonu oyunlarında BMW Motorsports’u temsil edecek.

Bunların yanı sıra BMW Motorsports bir de yarış simülasyonu akademisi açacak, BMW SIM World Tour adında bir etkinlik düzenleyecek ve yarış simülasyonu oyunlarına daha fazla aracını katacak.

BMW Motorsports Yarış Simülasyonları Başkanı Rudolf Dittrich, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Bu sene BMW Motorsports bize pek çok öğretti ve önümüzdeki sene de bu edinimlerimizi hayata geçirerek uygulamak istiyoruz. Donanım geliştirme ekibimiz de gelecek yıl teknolojik gelişmelere ve yeniliklere odaklanacak. BMW SIM Cups ise bu yolda yeniliklere uyarlanmış şekilde önemli bir rol oynayacak. Dünyanın en iyi yarış simülasyonu takımlarıyla olan ortaklığımız ve yeni akademimizle birlikte yarış simülasyonlarını topluluğumuza taşımaya devam edeceğiz. Birlikte espor sektörünün büyümesini hızlandırmaya devam edeceğiz. BMW Motorsports yarış simülasyon programı bunun için bir temel oluşturuyor.”

COVID-19 salgını sebebiyle BMW SIM World Tour’un 2021 senesinin Mayıs ayında Avusturya’da başlaması planlanıyor. Oyuncular, ulusal finallere katılma şansı ile birlikte yüksek ödül havuzları için rekabet etme şansına sahip olacak.