Blizzard, Warcraft mobil oyununu doğruladı

Warcraft serisi, 26 seneyi aşkın süredir varlığını koruyan oyun tarihinin en büyük yapımlarından biri. Bununla birlikte oyunun ilgi gören genişleme paketi Shadowlands’a rağmen oyun son yıllarını sıkıntılı geçirdi. Bunun başlıca sebeplerinden biri de Warcraft III: Reforged’dan istenilen satış rakamlarına ulaşılamaması.

Bu sebeple de Blizzard pek çok yeniden yapılanma ve büyük projelerle serinin devamlılığını sağlama girişiminde bulundu. Bu girişimlerin en yenisi ise Kaliforniya merkezli oyun şirketinin World of Warcraft için bir mobil oyun üretecek olması.

Blizzard CEO'su Bobby Kotick, geçtiğimiz günlerde önümüzdeki birkaç yıl içinde geliştirecekleri projeler hakkında konuştu. Warcraft’ın şirketin önemli başlıklarından biri olduğunu söyleyen Kotick, World of Warcraft topluluğunun devamlılığını sürdürmek ve genişletmek için daha sık ve fazla ücretli içerik sunmayı planladıklarını açıkladı.

Bunun yanı sıra seri için geliştirilen birkaç oynaması ücretsiz mobil oyun projesi üstünde çalıştıklarını, bunların henüz geliştirme aşamasında olduğunu söyledi. Blizzard bununla Warcraft evrenini yeni şekillerde deneyimlemek isteyen mevcut oyunculara ve kazanacakları yeni hayranlara ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin bu konuyla ilgili BlizzConline’da bir bilgi verip vermeyeceği ise merakla bekleniyor.