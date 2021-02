Blizzard Entertainment, 30. Yılını BlizzConline etkinliğinde kutluyor

Etkinliğin açılış töreninde şirketin başkanı J. Allen Brack ve Blizzard ürünlerinin geliştirici liderleri, geçmişi gözden geçirdi ve geleceğe dair heyecan verici planlarını açıklayarak şu oyunları ve oyun güncellemelerini duyurdu:

• Gelmiş geçmiş en başarılı PC oyunlarından biri Diablo II: Resurrected ile geri dönüyor. Blizzard'ın klasik aksiyon rol yapma oyunu ve onun ödüllü genişleme paketi Lord of Destruction'ın eski oyuna sadık kalınarak yeniden geliştirilen sürümü, ilerleyen aylarda Windows PC'nin yanı sıra ilk kez konsollara geliyor. PC oyuncuları yakında gerçekleşecek test aşamasına katılma şansı için www.diablo2.com adresi üstünden hemen kaydolabilir.

• Ayrıca Blizzard karanlık bir sinematik tanıtım ve yeni bir oynanış videosuyla Diablo IV'ün yeni oyuncu sınıfı Rogue 'ı paylaştı. Düzenbaz, hızlı, ölümcül ve hareketli bir sınıf ve görülmemiş bir esnekliğe sahip. Düzenbaz oyuncuları düşmanlarına saldırmak ya da onları tuzağa düşürmek için pek çok farklı seçeneğe sahip. Ayrıca zehirler, gölge büyüleri ve özel tekniklerle çatışma becerilerine arttırabilecekler.

• Blizzard, bu yıl da bir sürü içerik getirmeye hazır. Popüler ücretsiz dijital kart oyunu Hearthstone'un Grifon Yılı, önümüzdeki haftalarda oyuncularla buluşacak. Ayrıca yeni Hearthstone yılında oyuna köklü değişiklikler getirecek kartlardan oluşan yeni bir Core Set ve oyuncuların özgün Hearthstone kartlarının 2014'te yayınlanmış halleriyle desteler kurup rekabet etmesine olanak tanıyacak yeni Klasik oyun formatı da eklenecek.

• Grifon Yılı'yla birlikte 2021'in ilk Hearthstone genişleme paketi Forged in the Barrens da çıkacak. Bu paket, milyonlarca maceracının efsanelerini yazmaya başladığı simgeleşmiş World of Warcraft bölgesinden ilham alıyor ve şu anda www.playhearthstone.com üstünden ön siparişle alınabilir.• Yılın ilerleyen aylarında Blizzard, oyuncuların Warcraft evreninden pek çok kudretli karakteri toplayıp onlara taktiksel savaşlarda seviye atlattıkları, tek oyunculu ve rekabet merkezli bir oyun modu olan Hearthstone Mercenaries'i çıkaracak.

• World of Warcraft içinse Blizzard, kısa süre önce çıkan Shadowlands genişleme paketi için sonraki aylarda gelecek ilk büyük içerik güncellemesi olan Chains of Domination'ı duyurdu. Ayrıca bu paketle birlikte yepyeni bir bağış yoldaşı (charity pet) programı düzenlenecek. Bağış hedeflerine ulaşıldıktan sonra tüm modern Wow oyuncuları maymun Bananas ve tembel hayvan Daisy olmak üzere iki farklı yoldaşa erişebilecek. Bunların yanı sıra Blizzard, sevilen World of Warcraft genişleme paketinin özüne sadık kalarak yeniden geliştirilen sürümü Burning Crusade Classic'in sonraki aylarda çıkacağını duyurdu. Burning Crusade Classic™ oyuncuların World of Warcraft aboneliklerine hiçbir ek ücret gerekmeden eklenecek.

• Blizzard'ın Windows PC'deki (Battle.net) yıldönümü temalı Kutlama Koleksiyonu'nun ve konsollardaki Blizzard 30. Yıl Koleksiyonu'nun bir parçası olarak veya yine konsollarda tek başına alınabilecek Blizzard Arcade Koleksiyonu, Blizzard'ın popüler konsol oyunları The Lost Vikings, Rock N Roll Racing ve Blackthorne'un modern platformlar için iyileştirilmiş dijital sürümlerini içeriyor.

Altı ayrı kanalda düzenlenen etkinlikte Blizzard ürünleri ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca şirketin popüler takım tabanlı nişancı oyununun sabırsızlıkla beklenen devam oyunu Overwatch 2'nin ve yakında mobile çıkacak devasa çok oyunculu aksiyon rol yapma yunu Diablo Immortal'ın geliştirme süreçlerinin perde arkası da paylaşılmakta. Blizzard, Diablo Immortal'ın bölgesel test sürecinin ilk aşamasını kısa süre önce tamamladı. Test katılımcılarından oldukça olumlu tepkiler alan şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla test gerçekleştirmeyi planlıyor.

Bunların yanı sıra izleyiciler benzersiz espor gösteri maçlarına da tanık olacak. Bu maçlarda StarCraft ve StarCraft II'nin efsanevi profesyonel oyuncuları birbirleriyle yüzleşecek ve mevcut Overwatch Ligi şampiyonu San Francisco Shock, profesyonel oyunculardan, topluluğun tanıdık yüzlerinden ve çok daha fazlasından oluşan bir rüya takımıyla mücadele edecek.

Ayrıca BlizzConline, tıpkı canlı gösteride olduğu gibi Blizzard'ın oyunlarına hayat vermeye yardımcı olan kişilerin yaratıcılıklarını ve becerilerini gözler önüne seriyor. Sanatçılar, müzisyenler, seslendirme sanatçıları, içerik üreticileri ve yayıncıları içeren birden fazla panelin yanı sıra; yetenekli cosplayer'ların, hikâye anlatıcılarının ve Blizzard topluluğundaki diğer sanatçıların ön planda olacağı bu destansı gösteriyi kaçırmayın.