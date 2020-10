BLAST Premier Global Finals liderlik tablosu netleşiyor

Complexity, Vitality ve Evil Geniuses takımları ise Bahar sezonundaki çabalarıyla 1 milyon dolarlık yarışmada ilk üç sırayı garantilemişti. Turnuvanın şampiyonluk ödülü ise 8-13 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan BLAST Premier Sonbahar Finalleri'nin galibine gidecek.

Blast’da yer almak isteyen takımlar, rakip turnuva organizatörleri tarafından düzenlenenler de dâhil olmak üzere Şu an için takımların puan toplayabilecekleri turnuvalar arasında The Flashpoint 2 Finals, IEM Global Challenge, BLAST Series, the BLAST Showdown ve BLAST Fall Finals kaldı.

Sonbahar sezonu öncesi BLAST liderlik ve puan tablosu şu şekilde:

Natus Vincere - 6,825

Astralis - 4,369

G2 - 4,088

Liquid - 4,013

FURIA - 3,613

fnatic - 3,238

MIBR - 3,138

FaZe - 2,938

Heroic - 2,825

Mousesports – 2113