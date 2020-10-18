BLAST Premier Global Finals liderlik tablosu netleşiyor
Natus Vincere, Ocak 2021'de yapılması planlanan BLAST Premier Global Finallerine katılacak sekiz takımdan dördünü belirleyecek olan BLAST liderlik tablosunda liderliği elinde tutuyor. Kendilerinden sonra gelen ikincilikteki takım ile aralarında yaklaşık 2500 puanlık bir fark var.
Complexity, Vitality ve Evil Geniuses takımları ise Bahar sezonundaki çabalarıyla 1 milyon dolarlık yarışmada ilk üç sırayı garantilemişti. Turnuvanın şampiyonluk ödülü ise 8-13 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan BLAST Premier Sonbahar Finalleri'nin galibine gidecek.
Blast’da yer almak isteyen takımlar, rakip turnuva organizatörleri tarafından düzenlenenler de dâhil olmak üzere Şu an için takımların puan toplayabilecekleri turnuvalar arasında The Flashpoint 2 Finals, IEM Global Challenge, BLAST Series, the BLAST Showdown ve BLAST Fall Finals kaldı.
Sonbahar sezonu öncesi BLAST liderlik ve puan tablosu şu şekilde:
Natus Vincere - 6,825
Astralis - 4,369
G2 - 4,088
Liquid - 4,013
FURIA - 3,613
fnatic - 3,238
MIBR - 3,138
FaZe - 2,938
Heroic - 2,825
Mousesports – 2113
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