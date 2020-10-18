MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriBLAST Premier Global Finals liderlik tablosu netleşiyor
GerieSpor BLAST Premier Global Finals liderlik tablosu netleşiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 18.10.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

BLAST Premier Global Finals liderlik tablosu netleşiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BLAST Premier Global Finals liderlik tablosu netleşiyor
Abone Olgoogle-news

Natus Vincere, Ocak 2021'de yapılması planlanan BLAST Premier Global Finallerine katılacak sekiz takımdan dördünü belirleyecek olan BLAST liderlik tablosunda liderliği elinde tutuyor. Kendilerinden sonra gelen ikincilikteki takım ile aralarında yaklaşık 2500 puanlık bir fark var.

Complexity, Vitality ve Evil Geniuses takımları ise Bahar sezonundaki çabalarıyla 1 milyon dolarlık yarışmada ilk üç sırayı garantilemişti. Turnuvanın şampiyonluk ödülü ise 8-13 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan BLAST Premier Sonbahar Finalleri'nin galibine gidecek.

Blast’da yer almak isteyen takımlar, rakip turnuva organizatörleri tarafından düzenlenenler de dâhil olmak üzere Şu an için takımların puan toplayabilecekleri turnuvalar arasında The Flashpoint 2 Finals, IEM Global Challenge, BLAST Series, the BLAST Showdown ve BLAST Fall Finals kaldı.

Sonbahar sezonu öncesi BLAST liderlik ve puan tablosu şu şekilde:

Natus Vincere - 6,825

Astralis - 4,369

G2 - 4,088

Liquid - 4,013

FURIA - 3,613

fnatic - 3,238

MIBR - 3,138

FaZe - 2,938

Heroic - 2,825

Mousesports – 2113

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle