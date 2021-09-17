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BLAST Premier Fall 2021 grup aşamalarının ilk galibi belli oldu

#BLAST#Astralis#Premier Fall 2021
BLAST Premier Fall 2021 grup aşamalarının ilk galibi belli oldu

Astralis, açılış maçında Evil Geniuses karşısında galip geldi.

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Astralis BLAST Premier Fall macerasına galibiyet ile başladı. Evil Geniuses’a karşı oynadığı seride Dust2 (16-11) ve Nuke (16-10) haritalarını kazanarak seriyi 2-0 skorla kazandı. Astralis’ten yakın zamanda çocuğunun doğumu sebebiyle ayrılan Lukas "⁠gla1ve⁠" Rossander’in yerine Andreas "⁠Xyp9x⁠" Højsleth geri geldi ve oyun içi liderlik görevini Emil "⁠Magisk⁠" Reif üstlendi.

Evil Geniuses'ın tüm gücüyle sahneye çıkması beklenmiyordu, çünkü Avrupa-Kuzey Amerika kadrosu, teknik direktör Damian "daps" Steele ve Teodor "SPELLAN"ın yer aldığı derme çatma bir kadroyla oynadılar. Bu da sonucun sürpriz olmadığı anlamına geliyor.

Yanıtlanması gereken büyük sorulardan biri, Bulgar AWP oyuncusu Tsvetelin "⁠CeRq⁠" Dimitrov’un sezon boyunca gösterdiği düşük performansın bu kadro değişikliğinden nasıl etkileneceği. Bulgar AWP oyuncusu bu seride de AK-47 oynamaya başlayana kadar serinin ilk yarısında kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Maçtan sonraki formu sorulduğunda CeRq, "Antrenman yapıyoruz ve iyi gidiyor, ama sonra maçlara çıktığımızda boşluğa düşüyorum. Bunun üzerinde çalışıyorum.” dedi.

Evil Geniuses seriye başlamak için Dust 2 haritasını seçti ve T tarafında başladı. Ekip 0-3 geriye düşmesine rağmen, daps ve ekibi Michał "MICHU" Müller'in 15 oyuncu düşürdüğü ve 110 ortalama hasara sahip olduğu rekabetçi bir yarının ardından ilk yarıyı 8-7 kapatmayı başardı. Astralis diğer yarıya 5-0 başlasa da Desert Eaglea karşı kaybettiği tur sayesinde bir miktar duraksadılar. Yine de bu onlara engel olmadı ve Danimarkalılar 16-11'lik bir galibiyet aldılar.

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Nuke haritasında Astralis saldırının başından sonuna kadar baskın bir haldeydi. Magisk'in oyun içi lider olarak gösterdiği performans ve ilk yarıda 22 oyuncu düşürerek 120 ortalama hasar vermesi ile ilk yarıda 11-4 öne geçtiler. Danimarkalılar CT tarafında tabanca turunu kazanarak hızlı bir galibiyete hazırlandılar ancak Evil Geniuses tek taraflı sonucu çift hanelere kadar çıkartmak için çabaladı ve seriyi 16-10 Astralis kazandı.

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#BLAST#Astralis#Premier Fall 2021