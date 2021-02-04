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eSpor
Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:49 | Son Güncelleme:

BLAST Premier etkinliklerinde koçlar da yer alabilecek

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BLAST Premier etkinliklerinde koçlar da yer alabilecek
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Turnuva organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre takım koçları turnuva boyunca oyuncularla iletişim kurabilecek.

27 Ocak'ta Valve, resmi Counter-Strike blogu aracılığıyla çevrimiçi maçlar sırasında yalnızca oyuncuların odaya veya sunucuya girmesine izin verileceğini belirten bir karar açıklamıştı. Maç esnasında koçlar ve diğer görevlilerin ise giremeyeceği söylenmişti. Bu kural, Regional Major Ranking maçlarında geçerliydi.

Blast Premier, 2 Şubat’ta yaptığı bir paylaşımla bahar sezonunda Blast Premier’de takımların koçlarıyla iletişime geçebileceğini, bunun artık serbest olduğunu açıkladı.

Koçların maçlara girememesi kararı, CS:GO  topluluğundan, özellikle prestijli koçlardan büyük tepki almıştı. Bu kararın sebebi ise geçtiğimiz sene koçların oyun içindeki bir hatadan yararlanarak oyuncularına haksız avantaj sağlaması skandalı olmuştu.

BLAST, yasak kalktıktan sonraki ilk turnuvalarda koçlara izin verme kararını yakından izleyip değerlendireceklerini ve kararın buna göre tekrar gözden geçireceğini açıkladı.

2021 BLAST Bahar turnuvası 4 Şubat’ta Grup A ile başlıyor. Grup A’da Astralis vs. Ninjas in Pyjamas ve OG vs BIG maçları da yer alacak.

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