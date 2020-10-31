Blast Premier 2021 CS:GO turnuva tarihleri açıklandı

BLAST, 18 Aralık 2021’de dünyanın en iyi CS:GO takımına kupayı takdim ettikten sonra 2021’i görkemli bir şekilde sonlandırmayı planlıyor. Şubat’ta başlayacak ve 18 Aralık’ta tamamlanması beklenen turnuva serisiyle 100 takım elemeden geçecek. 12 takım ise davetli olarak gelecek.

BLAST, önümüzdeki sene önceki senelere göre çok daha fazla CS:GO görüleceğini, tüm maçların yaklaşık 570 saat süreceğini duyurarak heyecanları katladı.

Bahar sezonu Şubat’ta başlayıp Haziran ortasında bitecek. Sonbahar sezonu ise Ağustos sonu başlayıp Kasım sonunda bitecek.

BLAST Premier Spring Season

4-14 Şubat

13-18 Nisan

16-20 Haziran

BLAST Premier Fall Season

26 Ağustos-5 Eylül

12-17 Ekim

24-28 Kasım

BLAST Premier Final

14-18 Aralık