Blast Premier 2021 CS:GO turnuva tarihleri açıklandı
BLAST Premier, önümüzdeki sene gerçekleşecek Counter Strike: Global Offensive turnuvalarının tarihlerini açıkladı.
BLAST, 18 Aralık 2021’de dünyanın en iyi CS:GO takımına kupayı takdim ettikten sonra 2021’i görkemli bir şekilde sonlandırmayı planlıyor. Şubat’ta başlayacak ve 18 Aralık’ta tamamlanması beklenen turnuva serisiyle 100 takım elemeden geçecek. 12 takım ise davetli olarak gelecek.
BLAST, önümüzdeki sene önceki senelere göre çok daha fazla CS:GO görüleceğini, tüm maçların yaklaşık 570 saat süreceğini duyurarak heyecanları katladı.
Bahar sezonu Şubat’ta başlayıp Haziran ortasında bitecek. Sonbahar sezonu ise Ağustos sonu başlayıp Kasım sonunda bitecek.
BLAST Premier Spring Season
4-14 Şubat
13-18 Nisan
16-20 Haziran
BLAST Premier Fall Season
26 Ağustos-5 Eylül
12-17 Ekim
24-28 Kasım
BLAST Premier Final
14-18 Aralık
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