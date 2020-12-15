BLAST, 2021 Premier Championship formatını açıkladı

BLAST, BLAST Premier Championship 2021’de nasıl yürütüleceğine dair izlenecek değişikliklere dair açıklama yaptı. Asya ve Okyanusya'yı ilk kez içerecek Showdown turnuvaları için yeni bir eleme süreci bu değişikliklerden ilki. World Final’a katılan ve diğer turnuvalara bağlanan takımları belirlemek için yenilenen sistem de diğer bir önemli başlık.

Bu duyuru geçtiğimiz Pazar günü BLAST Premier Fall Finals’ın son günü yapıldı. 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip The 2020 Premier Championship, 18-24 Ocak tarihleri arasındaki final karşılaşmalarıyla sona erecek.

The BLAST Premier Championship 2021 Bahar ve Sonbahar olmak üzere iki sezondan oluşacak. Her sezon üç aşamadan oluşacak: Grup aşaması, Showdown ve Final. Henüz koronavirüs pandemisi sebebiyle turnuvanın LAN olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği bilinmiyor.

BLAST Premier Grup aşaması, BLAST’ın 12 ortak organizasyonunu içerecek. Bu organizasyonlar performanslarına göre Showdown veya Final aşamasına ilerleyecek. Showdown aşaması elememeleri tüm bölgelere açık olmakla birlikte BLAST, Bahar turnuvasının Amerika ve Avrupa’ya odaklanırken Sonbahar turnuvasının Avrupa, Asya ve Okyanusya’ya odaklanacağını söyledi.

BLAST, 100 Thieves’in CS:GO’dan çekilmesiyle birlikte şu anda 11 ortak organizasyona sahip. 2021 Championship başlamadan ise yeni 12. takımın duyurulması bekleniyor.

BLAST, 2021’de turnuvalara katılan takımların elleri boş dönmemesi için BLAST ile ortaklığı olmayan ve turnuvaya katılım sağlayan organizasyonlara giriş ücretini iade edecek.

Ancak en büyük değişiklik World Finals için eleme yönteminde gidilen değişiklik oldu. Büyük final World Finals’ta sadece iki takım 1 milyon dolarlık ödül için rekabet edecek. Sekiz takım arasından büyük finale çıkma hakkı kazanacak takımlar ise Bahar ve Sonbahar sezonu şampiyonları olacak.

BLAST Premier Championship 2021 turnuva tarih ve ödülleri:

Spring Groups - $150,000 (4-14 Şubat)

Spring Showdown - $162,500 (13-18 Nisan)

Spring Final - $425,000 (15-20 Haziran)

Fall Groups - $150,000 (26 Ağustos- 5 Eylül)

Fall Showdown - $162,500 (12-17 Ekim)

Fall Final - $425,000 (23-28 Kasım)

World Final - $1,000,000 (14-19 Aralık)